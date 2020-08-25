Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF, bugün Riva'da yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından önemli bir karara imza attı. Buna göre ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.



Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.



Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.



Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

B Takımlar Ligi kuruluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulacağını açıkladı.



TFF, bugün Riva'da yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig takımlarının bulunacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasına karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.



Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.

B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek" denildi.