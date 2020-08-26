Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Hazırlık maçı bile yapmadan Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan Beşiktaş, Selanik'te PAOK karşısında tel tel döküldü ve elendi: 1-3... Yunan ekibi, ilk 30 dakika içinde bulduğu üç golle temsilcimizi neye uğradığını şaşırttı. Maça sağ bekte başlayan ve üç golde de büyük hatalar yapan Lens, 36'da çok güzel bir asist yaptı, fileleri havalandıran Larin oldu: 1-3. Kara Kartal'ın bu golle umutlandığı anlarda geçen sezon Süper Lig'in en fazla penaltı yaptıran oyuncusu olan Welinton, rakibini ceza sahasında indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. Genç kaleci Ersin, Akpom'un vuruşunda gol izin vermedi.

> Gol santime takıldı

Sergen Yalçın ikinci yarı öncesi tek değişiklik yaptı. Boyd oyundan çıkarken yerine Oğuzhan girdi. Bu değişiklikle Necip sağ beke, Lens kanada geçti. Hollandalı oyuncu 49'da karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Limnios 59'da müsait pozisyonda vurdu, Ersin ayaklarıyla gole izin vermedi. Beşiktaşlılar 73'de 'gol' diye ayak kalktı. N'Koudou'nun attığı gol birkaç santimle ofsayta takıldı. Son bölümde penaltı beklentisi İtalyan hakeme takılan Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

MARRONE TRİBÜNE ÇIKTI

Kondisyoner küplere bindi

∂ Selanik'tek maçın 62. dakikasında ilginç bir gelişme yaşandı. Karşılaşma boyunca verdiği kararlarla Beşiktaş kenar yönetimini çıldırtan maçın hakemi Daniele Doveri, kendisine yapılan itirazlara da ceza kesti. Siyah-beyazlıların İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone, "PAOK'a neden kart göstermiyorsun" diye bağırınca maçın hakemi Doveri, vatandaşı Marrone’yi tribüne gönderdi.

İLK AVRUPA MAÇI...

18’lik Tzolis’i durduramadık

∂ PAOK’un 18 yaşındaki ismi Christos Tzolis ilk Avrupa Kupası maçına çıktı. Ligde sadece bir golü bulunan genç isim siftah yaptığı kulvarda 24 dakika içerisinde iki gol birden buldu. Kara Kartal adına ise 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, ilk defa sahne aldığı Avrupa imtihanında 3 gol yese de kurtarışlarıyla alkış topladı.

Hakeme öfke!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu yaptığı açıklamada maçın İtalyan hakemi Daniele Doveri'ye yüklendi. Kötü oynadıklarını kabul ettiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Evet kötüydük ama bu kadar kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi beklemiyorduk. Bu denli art niyetli yönetimle Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmezsiniz. Bir penaltı pozisyonumuz var verilmeyen. Kenardan çok net göremedik ama herkes penaltı olduğunu söylüyor. 3-2 olsa orada belki maçı 3-3'e taşıyabilirdik. Hakem ekibi gerçekten kötü bir yönetim sergiledi" dedi.

ÜÇ GOLDE DE HATASI VAR

Lens yine gözden düştü

∂ Teknik Direktör Sergen Yalçın, PAOK maçında yokluktan sağ bekte Jeremain Lens’e şans verdi. Ancak Hollandalı kanat oyuncusu yeni bölgesinde yokları oynadı. Yunan ekibinin ilk iki golü Lens'in kanadından gelirken, üçüncü gol de Lens hücumdayken vuruşunun rakipten dönmesiyle oluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar Hollandalı oyuncuya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Şimdi hedef Avrupa Ligi

PAOK yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi hayali sona eren Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Üçüncü ön eleme turu kuraları 1 Eylül'de gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar ön elemede ve eğer yükselirse play-off turunda da seri başı olacak. Öte yandan Beşiktaş günü dinlenerek geçirecek.

Yeniler pek tat vermedi

Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmî maçında üç yeni transfer sahne aldı. Onlar da Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah'tı. Savunma oyuncuları N’Sakala ve Welinton savruk bir görüntü sergilerken Mensah çabalayan, sorumluluk alan ve duran topları kullanan isim olarak dikkat çekti. Yeni takımlarıyla ilk imtihanına çıkan oyuncuların maç eksikleri de vardı.