Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Lemos: "Bana güvenen herkese teşekkür ederim"

Resmi imzaların atılmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Lemos, "Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki de transferle ilgili olarak, "Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık" açıklamasını yaptı.