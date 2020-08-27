Bu sezon 21 takımla oynanacak 2020-21 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. 11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 24 Ocak’ta sona erecek, ikinci yarı 5 gün sonra 29 Ocak’ta başlayacak ve lig 16 Mayıs’ta sona erecek. Planlamaya göre; Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Devre arası tatilinin beş gün olacağı Süper Lig'de ilk haftada Trabzonspor-Beşiktaş kapışması yaşanacak. Konyaspor ilk haftayı 'bay' geçecek.
> Dev derbi seyircisiz
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre liglerde yüzde 30 oranında stadyuma seyirci alımı ekim ayında başlayacağı için üçüncü haftaya denk gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak. Öte yandan TFF 1. Lig fikstürü ise bugün çekilecek.
Süper Lig dev maçla başlıyor
İlk hafta Trabzonspor ile Beşiktaş kapışacak. Lig 11 Eylül'de başlayacak, 16 Mayıs'ta tamamlanacak
Bu sezon 21 takımla oynanacak 2020-21 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. 11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 24 Ocak’ta sona erecek, ikinci yarı 5 gün sonra 29 Ocak’ta başlayacak ve lig 16 Mayıs’ta sona erecek. Planlamaya göre; Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Devre arası tatilinin beş gün olacağı Süper Lig'de ilk haftada Trabzonspor-Beşiktaş kapışması yaşanacak. Konyaspor ilk haftayı 'bay' geçecek.
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