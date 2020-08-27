Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon 21 takımla oynanacak 2020-21 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi. 11 Eylül’de başlayacak olan ligde ilk yarı 24 Ocak’ta sona erecek, ikinci yarı 5 gün sonra 29 Ocak’ta başlayacak ve lig 16 Mayıs’ta sona erecek. Planlamaya göre; Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Devre arası tatilinin beş gün olacağı Süper Lig'de ilk haftada Trabzonspor-Beşiktaş kapışması yaşanacak. Konyaspor ilk haftayı 'bay' geçecek.



> Dev derbi seyircisiz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre liglerde yüzde 30 oranında stadyuma seyirci alımı ekim ayında başlayacağı için üçüncü haftaya denk gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak. Öte yandan TFF 1. Lig fikstürü ise bugün çekilecek.