Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kamuran Balkan yapılan test sonuçlarında korona virüse yakalandığı tespit edildi. Durumu ağırlaşan Balkan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür burada tedavisi süren Balkan sabaha karşı hayatını kaybetti.