Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon bitime sekiz hafta kala bacağı kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, yeni sezon öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı kaleci, geçen sezon en güzel maçın Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları mücadele olduğunu belirterek "Kadıköy çok güzeldi" dedi. Pandeminin kendilerini kötü etkilediğini söyleyen tecrübeli kaleci, "Çok iyi bir dönemde lige geri dönmüştük ama pandemi havamızı bozdu. Yeniden başladığımızda tamamen farklı bir takım kimliğine büründük" diye konuştu.

> Uzun yıllar oynarım

Arda Turan transferini de değerlendiren Muslera, "Arda, benim için her şey demek. Arda, Galatasaray'ın bir evladı. Kulübün bir efsanesi. İki büyük takımda forma giyebilmek için yurt dışına gitti. Bütün takım arkadaşları lider özellikli oyunculardı" sözlerini kullandı. 34 yaşında olmasına rağmen genç gösterildiğini belirten başarılı file bekçisi, "Daha uzun yıllar oynamak isterim. Fatih Terim ve Galatasaray ile olan sağlam ilişkimiz, bu tip şeylerin daha kolay konuşulmasını sağlıyor" dedi.