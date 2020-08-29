Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün gündemine aldığı Francisco Montero bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giyecek. Bir süredir transfer için yoğun mesai harcayan Beşiktaşlı idareciler anlaşma yolunda büyük bir adım attı. Yirmi bir yaşındaki stoper yıllık 750 bin avroluk teklifi kabul etti. Şu anda transferin tamamlanması için Atletico Madrid'in ödeme planı konusunda konusunda ikna edilmesi gerekiyor. La Liga ekibi kiralama ücreti olarak 1 milyon avro istedi. Bu rakam Beşiktaş tarafından kabul edildi ancak Atletico Madrid sözleşmeye "Oyuncunun her sezon ortalama 25 maç forma giymesi durumunda 8 milyon avroluk bonservis bedeli ödenir" maddesini koymak istedi.

> An meselesi

Daha önceki dönemlerde kulübün bu tür anlaşmalar yüzünden canının çok yanmasını dikkate alan Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi, bu maddeyi kabul etmedi. Siyah-beyazlıların bu konudaki kesin tavrı üzerine geri adım atan Atletico Madrid'in yöneticileri anlaşma yolunda ikna edildi. İmzalarına atılması için ödeme planı konusunda da el sıkışılması gerekiyor. Eğer İspanyol ekibi, Beşiktaş'ın 1 milyon avroyu üç taksitte ödeme teklifini kabul ederse Montero ilk uçakla İstanbul'a gelecek. Öte yandan son anda bir aksilik olması durumunda yönetimin Lyon'da forma giyen eski stoperi Marcelo'yu yedekte beklettiği öğrenildi.

KARTAL'A KÖTÜ HABER

Tyler Boyd sakatlandı

∂ Kara Kartal'ın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd sakatlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesislerinde dün gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan 25 yaşındaki oyuncunun sol dizinde ağrı meydana geldi. Arka çapraz bağında zorlanma tespit edilen oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Ndiaye için 1 milyon €

∂ Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini de tamamlamak için gün sayıyor. Senegalli oyuncuyu kiralamaktan vazgeçen siyah-beyazlılar, Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 milyon avro isterken Beşiktaş ise 1 milyon avro teklif etti. Kulüplerin anlaşması hâlinde Ndiaye ile üç senelik sözleşme imzalanacak.

Stoperler yolcu!

Montero transferini bitirmeye hazırlanan Beşiktaş, kadrosundaki iki stoperi göndermek üzere. Senelik 3 milyon avro kazanan Vida ile 1,5 milyon avro ödenen Roco'nun bileti kesildi. Vida'nın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilerek Lyon'a bedelsiz olarak transfer olması an meselesi. Roco'nun menajeriyle de bugün bir görüşme yapılarak durumu netleştirilecek. Beşiktaş, Vida ve Roco'nun gidişiyle stoper bölgesinde büyük tasarruf sağlamış olacak.

Kartal'ı takibe aldı!

∂ Siyah-beyazlıların transferi için uğraş verdiği Montero'dan çarpıcı bir hareket geldi. Genç stoper, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeye başladı. Bu gelişmeyle siyah-beyazlı taraftarlar da Montero'ya sosyal medyadan büyük ilgi göstermeye başladı.