Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilediğini, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandığını ifade etti. Bu futbolculardan Ahmet Gülay, Alanyaspor'a, Kerem Kalafat, Giresunspor'a ve Abdullah Aydın da Altay'a kiralık olarak gönderildi.
Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı
29.08.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularıyla ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı'nın sözleşmeleri yenilenirken, Abdullah Aydın'la da sözleşme imzalandı. 3 futbolcu, kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,futbol,kiralama,
728101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/728101.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020
Sivasspor - Alanyaspor
13.09.2020
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020
Rizespor - Fenerbahçe
13.09.2020
Hatayspor - Başakşehir
13.09.2020
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.09.2020
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
13.09.2020
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
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Adanaspor - Istanbulspor
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Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020
Altay - Yilport Samsunspor
13.09.2020
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2020
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020
Menemen Spor - Altinordu
13.09.2020
Balikesirspor - Giresunspor
13.09.2020
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.