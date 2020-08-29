Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa'da adını finale yazdırdı
29.08.2020 - 20:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Etiketler : Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı,2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası,belarus,
728137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/728137.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020
Sivasspor - Alanyaspor
13.09.2020
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020
Rizespor - Fenerbahçe
13.09.2020
Hatayspor - Başakşehir
13.09.2020
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.09.2020
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
13.09.2020
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.09.2020
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020
Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020
Altay - Yilport Samsunspor
13.09.2020
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2020
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020
Menemen Spor - Altinordu
13.09.2020
Balikesirspor - Giresunspor
13.09.2020
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.