Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.