Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü tek antrenmanla geçti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan akşam antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 top kapma ve yarı sahada çift kale maçın yapıldığı idman, şut çalışması ile sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı olarak çalışacak.
Beşiktaş günü tek idmanla geçirdi
29.08.2020 - 21:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bugün tek idman yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tyler Boyd dışında eksik oyuncu yoktu.
Etiketler : beşiktaş,idman,
728148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/728148.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
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0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
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0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
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0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
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0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
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0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
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0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020
Sivasspor - Alanyaspor
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13.09.2020
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Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
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0
0
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0
05
ALTINORDU
0
0
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0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
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08
BOLUSPOR
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0
09
BURSASPOR
0
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0
0
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0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
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0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
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0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
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0
0
13
MENEMEN SPOR
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0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
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0
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0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
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Osmanlispor - Eskişehirspor
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Altay - Yilport Samsunspor
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Bursaspor - Adana Demirspor
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