Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'ün antrenman öncesinde doğum günü kutlandı.
Milli takımlarından davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yarın saat 16.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaşacak.
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
30.08.2020 - 21:12 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Adem Büyük'ün doğum günü kutlandı.
Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'ün antrenman öncesinde doğum günü kutlandı.
Etiketler : galatasaray,
728336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/728336.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020
Sivasspor - Alanyaspor
13.09.2020
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020
Rizespor - Fenerbahçe
13.09.2020
Hatayspor - Başakşehir
13.09.2020
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.09.2020
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
13.09.2020
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.09.2020
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020
Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020
Altay - Yilport Samsunspor
13.09.2020
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2020
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020
Menemen Spor - Altinordu
13.09.2020
Balikesirspor - Giresunspor
13.09.2020
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.