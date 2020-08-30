Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, final mücadelesinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.