Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray, orta saha bölgesine yapmak istediği takviyeler için Belhanda ve Babel’i satmaya uğraşırken, İngiltere’den gelen haber heyecan oluşturdu. Newcastle United’a yakınlığı ile bilinen Magpie Media’nin haberine göre Ada ekibi, sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Marcao’yu gözüne kestirdi. Galatasaray’ın 4 milyon avro bonservis ile renklerine kattığı 24 yaşındaki savunmacı için kararlı olan Newcastle ciddi bedeller ödemeye hazır. Çünkü Marcao’nun İngiltere’ye transferi için millî takım kriteri uymuyor. Ada ekibi ise bonservis bedeliyle buna çözüm düşünüyor. Kurallara göre Newcastle, Marcao için en az 11,2 milyon avro bonservis 3,23 milyon avro da yıllık ücret ödemek durumunda.



> Cabezas beklemede

Newcastle United, Brezilyalı için Galatasaray’a henüz resmî teklifini yapmadı ama ön girişimlerde bulundu. Ki Marcao’nun da sosyal medyada Premier Lig ekibini takibe başlaması transfer iddialarını destekler nitelikte. Sarı-kırmızılıların stoperin değişmezi olan oyuncu konusundaki tavrı ise belli. Galatasaray, transfere kaynak oluşturmak adına Marcao’yu satabilir. Ancak bu konuda ‘tok satıcı’ rolündeki Mustafa Cengiz yönetiminin beklentisi ise 20 milyon avro civarında. Premier Lig ekibi o kadar yüksek rakamlara çıkar mı bilinmez ama bu hafta konunun netleşmesi bekleniyor. Ayrıca Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas’ın da Aslan için hazırda beklemesi dikkat çekiyor.



KONDİSYONER SCOOT PIRI:

Galatasaray benim evim

Alberto Bartali’nin ayrılmasının ardından Galatasaray’da kondisyonerlik görevine tekrar gelen Scott Piri açıklamalarda bulundu. Daha önce 2011/2014 yıllarında Galatasaray’da görev alan Amerikalı çalıştırıcı “İstanbul’u, Galatasaray’ı seviyorum. Burası benim ikinci evim gibi. Yeniden Galatasaray’da olmaktan çok mutluyum. Fatih Terim’den telefon almak harika oldu” dedi.



Rakip belli oluyor

Geçtiğimiz sezonu altıncı bitiren Galatasaray UEFA Avrupa Kupası’na katılmaya hak kazanmıştı. Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi bugün saat 14.00’te yapılacak kura çekiminde belli olacak. Ve Aslan maçını 17 Eylül'de yapacak.



33 YAŞINA GİRDİ

İyi ki doğdun Âdem Büyük

Sarı-kırmızılıların nöbetçi golcüsü Âdem Büyük dün 33 yaşına bastı. Galatasaray resmi sitesinden yayınlanan mesajda “’İyi ki doğdun Âdem Büyük” denilirken, dün akşam yapılan çalışmada da yıldız oyuncu için pasta kesildi ve renkli görüntüler oluştu.



Rakip Ümraniye

∂ Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Florya’Da saat 17.00’de Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar bir önceki özel maçta İstanbulspor’u Diagne’nin golüyle 1-0 yenmişti.