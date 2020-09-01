Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı. Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması. Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor. Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi.



> Ücret yükü zorluyor

Öncelikli olarak Belhanda, Babel ve Jimmy Durmaz ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, başta Suudi takımlarından el-Hilâl ve en-Nasr'a kulübün profesyonelleri aracılığı ile haber yolladı. Satılık listesinde yer alan isimler için gerekli kolaylığın da sağlanacağı belirtildi. Aslan'ın son umudu olan Arap liglerinden bu isimlere teklif gelmesi hâlinde sarı-kırmızılılar hem 3 milyon 350 bin avro alan Belhanda ile 2,5 milyon avro alan Babel'in yüksek maaş yükünden kurtulacak hem de acil ihtiyaç olan orta saha transferlerine kaynak oluşturarak bularak rahat bir nefes alacak. > Yalımcan Sarpyel



Emre Akbaba

Sezona sakat giriyor

Galatasaray'a imza attıktan sonra geçirdiği iki ciddi sakatlık yüzünden uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, bu defa da adale problemi yaşıyor. Sezon başı çalışmalarında da yer alamayan Emre, ligin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışıyor.



TARAFTARDAN BÜYÜK ilgi

Kombinelere akın ettiler

∂ Galatasaray'da dün kombine satışları başladı. Pandemi sebebiyle sınırlı sayıda satışa çıkan kombinelerde öncelik ise geçtiğimiz yıl kart sahibi olanlarda. Sabah erken saatlerde Ali Sami Yen Türk Telekom Stadyumu'nda sıraya giren sarı-kırmızılı taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösterdi.



İki gollü prova

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerinde TFF 1. Lig ekibi Ümraniye ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Karşılaşmanın 5'inci dakikasında Falcao ile öne geçen sarı-kırmızılıların ikinci golünü 80'de Ömer Bayram kaydetti. Cimbom; Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Saracchi, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Belhanda, Falcao, Diagne on biriyle maça başlarken, teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi.