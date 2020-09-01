Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.
Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna kalması halinde Renova-Hajduk Split eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Galatasaray, 3. tura kalması halinde Renova-Hajduk Split eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde karşılaşacak.