Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3 Eylül Perşembe günü karşılaşacağı Macaristan maçı hazırlıklarını bugün Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdiği çalışma ile devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Ay-yıldızlılar, dar alanda yapılan kısa pas çalışmalarının ardından taktik hazırlık ile idmanı noktaladı.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.

Milliler, Macaristan maçı hazırlıklarını yarın 18.00’de Sivas’ta yapılacak idman ile tamamlayacak.

A Millî Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sivas'a gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak.