Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonunun Olağan Genel Kurulu dün Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 döneminin mali raporlarında ortaya çıkan rakamlara göre bütçe 49 milyon liralık açık verdi. TFF’nin toplam harcamaları 919 milyon lirayı buldu. Bütçe raporlarında yer alan giderlerde ‘büro giderleri’ 126 milyon lirayla en dikkati çeken kalem oldu. Personel giderleri 54 milyon lirayı aşarken, A Millî Takım giderleri 131 milyon, hakem, gözlemci ve temsilci giderleri 55 milyon lirayı geçti. TFF’nin bütçesinde millî takım prim gideri 7 milyon 350 bin TL olarak bütçelenmişti. Ancak gerçekleşen harcama 59 milyon 393 bin TL oldu. MHK bütçesi de ön görülen 1 milyon 643 bin yerine 2 milyon 303 bin TL olarak gerçekleşti.



> Gelirler artacak

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, 2019-2020 döneminde 870 milyon lira gelir, 919 milyon lira giderleri olduğunu söyledi. Sponsorluk gelirlerini artırdıklarını aktaran Kamışlı “2019-2020 sezonunda 870 milyon liralık geliri 2020-2021 sezonunda yüzde 13 artırarak 984 milyon liraya çıkaracağız. 126 milyon liralık büro giderine gelince; TFF, kurumlar vergisinden muaftır, amortisman gideri yazmamaktadır. Bizim bazı duran varlıklarımızı gider olarak yazmaktayız. 126 milyon liranın içinde bina ve elektronik bilet harcamalarımız bulunmaktadır. Sadece sınıflandırma farkından dolayı büro giderleri 23 milyon liradır” dedi. Nihat Özdemir ve yönetimi hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi.



Ne arttı, ne azaldı?

Gelirler

791’den 870 milyon TL’ye



Giderler

870’ten 919 milyon TL’ye



Futbol giderleri

371’den 437 milyon TL’ye



Millî Takım

97’den 131 milyon TL’ye



Eğitim giderleri

21’den 13 milyon TL’ye



GENEL KURUL NOTLARI

Başkanlar gelmedi

∂ Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un başkanları raporların zamanında gönderilmediği gerekçesiyle genel kurula katılmadı.



Baykan’dan savunma

∂ TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın itirazlarına karşılık gereken evrakların zamanında delegelere ulaştırıldığını söyledi.



ESKİYE DÖNÜŞ YAPTIK

Nostaljik forma

∂ Millî takımın Nike tarafından hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalarda eskiye dönüş dikkati çekti. Millîler kırmızı iç saha formasını ilk defa 3 Eylül’deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül’deki Sırbistan maçında giyecek.



FLAŞ AÇIKLAMA

Alt liglere de limit getirilecek

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’de uygulanan takım harcama limitini kademeli olarak TFF 1. Lig’e sonrasında da TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Harcama limitine uymakta kulüplerin zorlandığını dile getiren Özdemir “Şirketleşme çok önemli. Derneklerden bir an önce kurtulmayı biz federasyon olarak istiyoruz. Alt liglerin gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. Yayıncı kuruluş ile temasa geçtik, millî maçlardan sonra imzayı atacağız.