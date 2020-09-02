Fenerbahçe, Borsa'da değerini 3 milyar TL'nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu. Fenerbahçe'yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782,4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.
Fenerbahçe, en değerli kulüp oldu
02.09.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul’daki değerinin 3 milyar TL’yi aşmasıyla Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Borsa İstanbul,en değerli kulüp,
728952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/728952.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor - Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.09.2020
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.09.2020
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020
Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020
Altay - Yilport Samsunspor
13.09.2020
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
13.09.2020
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020
Menemen Spor - Altinordu
13.09.2020
Balikesirspor - Giresunspor
13.09.2020
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.