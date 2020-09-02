Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 3. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor’un play-off'larla TFF 2. Lig’e yükselmesine büyük katkı veren genç futbolcu, toplam 33 resmi müsabakaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu çıktığı 33 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı.



Futbola Gölcükspor'da başlayan Kerem, 2013'te Hisareynspor'a transfer oldu. 2014 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına katıldı ve 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Burada U19 ve U21 kategorilerinde forma giydi. Kerem daha sonra 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig takımlarından Bodrumspor'da şampiyonluk yaşadı. Başarılı futbolcu 2018-2019 sezonunda da yine TFF 3. Lig'de Karacabey Belediyespor ile oynadı.