Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.