Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basına kapalı olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.
Çalışmayı, A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.