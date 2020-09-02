Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Gap ve Privas yerel idareleri arasındaki 183 kilometrelik 5. etabında Wout van Aert, 4 saat 21 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Sprint ile sona eren düzlük etabı, Sunweb takımından Hollandalı Cees Bol ikinci, Deceuninck-Quick-Step ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett üçüncü sırada bitirdi.

Etaba sarı mayoyla başlayan Deceuninck-Quick-Step'in Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, bitime 17 kilometre kala bir takım çalışanından suluk aldığı gerekçesiyle 20 saniye cezasına çarptırıldı. Alaphilippe, bisikletçilerin son 20 kilometrede yardım almasına izin verilmeyen turda 20 saniye cezasının ardından genel klasman liderliğini kaybetti.

Böylece Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates, toplamda 22 saat 28 dakika 30 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğine yerleşti ve sarı mayonun yeni sahibi oldu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Le Teil yerel idaresi ile Mont Aigoual zirvesi arasındaki 191 kilometreden oluşan tepe etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.