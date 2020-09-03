Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansla 2021’e ertelenen EURO 2020 biletini cebine koyan ve büyük bir heyecanla bu büyük turnuvayı bekleyen A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde sahne alıyor. Ay yıldızlı takımımız B Lig 3. Grup ilk maçında bu akşam Sivas’ta 4 Eylül Stadında Macaristan’ı ağırlayacak. 21.45’te başlayacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak.

> Hazırlık maçı niyetine

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan’ı misafir edecek. A Millî Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Uluslar Ligi, UEFA tarafından 55 üye ülkeye hazırlık maçları yerine ‘hedef’ maçlar oynatma fırsatı sunmak için hayata geçirilen bir organizasyon. UEFA Uluslar Ligi’nde A, B ve C ligleri dörder gruptan, D Ligi ise iki gruptan oluşuyor.

Resmî maçlarda tek yenilgimiz var

Türkiye, Macaristan ile tarihinde 13. defa karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekip oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Ancak Türkiye, rakibiyle oynadığı 6 resmî karşılaşmada bir mağlubiyet alırken üç galibiyet ve üç beraberlik elde etti.

GALİBİYETİ FAZLA

Güneş’le 63. maç

∂ A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi maçıyla ay yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak. Millî takımımız, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

AY-YILDIZI ÖZLEDİK

291 gün sonra millî heyecan

∂ Millî takım, 291 gün sonra sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.