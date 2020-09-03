Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Acil olarak takviyeler yapması gereken Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi hem TFF’ye hem de eski yönetime sitem etti. Federasyon’un belirlediği harcama limitine takılıp kaldıklarını söyleyen Çebi, “Bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Atılmış imzaların manası yok. Birilerini getirdiğiniz zaman tescil etmiyorlar, etmedikleri futbolcuyu sahada oynatamıyorsunuz. Limitler, mevcut kadromuza bile az geliyor. İyileştirme bekliyoruz. Bu iyileştirmenin olması gerektiğini, bunun bir süreç olduğunu, Covid-19 döneminin de gerekçe olması gerektiğini TFF yetkililerine ilettik. Kendileri bunun değişmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. O zaman taraftar sokağa inip Federasyon’u protesto edecek. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

> Limiti ben koymadım

Eski yönetime de yüklenmeye devam eden siyah-beyazlıların patronu “Şu andaki sıkıntıların sorumlusu biz değiliz. Bu borçlar, bu takım bize miras kaldı. Bu takımı biz kurmadık. Dört futbolcuyu oynatacağımız parayı bir oyuncuya veriyoruz. Transfer yapmak için konuştuğumuz, hocamızın oyun şekline göre kovaladığımız, takipte olduğumuz birçok sporcularımız var. En az yedi sekiz oyuncu ile görüşüyoruz. Transferde önümüz açılırsa, kadromuzu güçlendireceğiz. Bu transfer limiti çözülmeden kadroya kimseyi katamayız. Popülist davranmayacağız. Adımız ‘Limitçi Başkan’a çıkmış. Bu limiti ben koymadım ki! Yorumcular ne yazarsa yazsın, hepsine selam olsun. Tavrımız değişmeyecek” sözlerini kullandı.

Montero formayı giydi

∂ Beşiktaş yeni transferi Francisco Montero'yu resmen açıkladı. Bir yıllığına kiralanan oyuncu yıllık 775 bin avro ücret alacak. Montero resmî maçların yüzde 70'inde oynarsa siyah-beyazlılar Atletico Madrid'e kiralama bedeli ödemeyecek. Dün ilk idmanına çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki stoper, "Topla oynamada ve defansta pozisyon almada iyiyiym. Beklentilere güzel cevap vermek istiyorum" dedi.

N’KOUDOU TEPKİSİ

Hep sakatlanıyor

∂ Pazartesi günü Sivasspor’la oynanan hazırlık maçında N’Koudou’nun sakatlandığını hatırlatan Çebi “Bu oyuncunun yüzde 50’sine 4,5 milyon avro verildi. Bir maç oynuyor ve sakatlanıyor. Şimdi oraya da transfer yapmamız lazım. Transferde önceliğimiz santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi” dedi.

Gitmek istemiyorlar!

∂ Bazı oyuncuların gitmesini istediklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını belirten Ahmet Nur Çebi “Futbolcular ‘Ücretimin üçte ikisini öderseniz, giderim’ diyor. Kabul etsek en az kazanan oyuncu için 3 milyon avro ödemek mecburiyetinde kalacağız” diyerek önceki yönetimin yapmış olduğu sözleşmelere tepki gösterdi.