Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a mağlup oldu. 0-1. Mücadeleye misafir ekip çok daha etkili başladı. Macarlar kendi yarı alanlarından çok rahat çıkarken, ceza sahası ve çevresinde de çok rahat top çevirdi. Szoboszlai'nin 17'de, Holender'in de 31'deki şutları direkte patladı. Ay-yıldızlılar ilk yarıda rakip kaleye neredeyse hiç gitmedi. Gole en çok yaklaştığımız 39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından çektiği şut kalecinin kucağına gitti. Ayrıca kaleci Uğıurcan Çakır da ilk yarıda üç net kurtarış yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş ikinci yarıya tek değişiklikle başladı. Ahmet Kutucu'nun yerine oyuna Yusuf Yazıcı girdi. A Millî Takım ikinci yarıya çok daha istekli başladı.

> Szoboszlai üzdü

Burak Yılmaz 49. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu topu iyi kontrol edemediği için etkili bir şut çekemeyince büyüyük bir fırsat kaçtı. İrfan Can Kahveci 58'de Mert Hakan Yandaş'ın yerine girdi. Macarlar 66'da yine gole çok yaklaştı ama Orban'ın kafa vuruşunda gole izin vermeyen müthiş refleksiyle yine Uğurcan oldu. Misafir ekip son 20 dakikada oyuna iyice ağırlığını koymaya başladı. İlk yarıda bir şutu direkten dönen Szoboszlai 80'de millîleri geriye düşürüen golü attı. Yaklaşık 35 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topa çok sert vuran Szoboszlai'nin şutu direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1. Kalan sürede ay-yıldızlıların çabalşarı skoru değiştirmedi ve Sivas'ta ilk defa maça çıkan A Millî Takım sahadan eli boş ayrıldı.

Heyecanımız yoktu

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında düşündükleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, "Macaristan daha yumuşak bir takım ama bugün agresif oynadılar biz de bu agresifliğe karşılık veremedik. Hem defansif hem ofansif olarak iyi oynamadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi. Heyecan, coşku ve mücadele beklerken hiçbiri olmadı. Her anlamda olumsuz bir maç oldu. Baraj kurarken bile geriye gidişte iştahlı olarak hazır değildik" dedi.

BEŞ MAÇ SONRA GOL YEDİK

Gelenek bozuldu

∂ A Millî Takım, Macaristan karşısında iç sahadaki gol yememe geleneğini sürdüremedi. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden millîler, beş maç aradan sonra evinde oynadığı bir maçta golü kalesinde gördü. Ayrıca Şenol Güneş, millî takımda yeniden göreve geldiğinden bu yana ikinci defa yenilgi yaşadı.

EMRE KILINÇ:

Bugünü unutalım

∂ Emre Kılınç, Macaristan'ın galibiyeti daha çok isteyen taraf olduğunu ifade ederek, "Rakibimiz maça bizden çok daha hazır çıktı. Yediğimiz golde de yapacak bir şey yoktu. Elimizden geleni yaptık ama yenilgiyi önleyemedik. Bugünü unutmalıyız. Hedefimiz Sırbistan maçında bu skoru unutturmak" diye konuştu.

