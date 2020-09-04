Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'ın, Anagold Erzincanspor'dan dört yıllığına renklerine kattığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu, eski hocası Mustafa Sarıgül anlattı. Kerem'in hem Başakşehir'de hem de Erzincan'da hocalığını yapan Sarıgül "Galatasaray çok iyi bir iş yaptı. Kerem bence geleceğin yıldızı olacak" dedi. Yirmi bir yaşındaki genç oyuncuyu yıllardır tanıdığını söyleyen Sarıgül "Kerem, Fatih Terim gibi genç oyuncuları çıkarıp onlara şans vermeyi seven bir hocanın elinde çok çabuk parlar. Kerem; ivmelenmesi, topla olan koordinasyonunu sonlandırması çok iyi olan bir oyuncu. Kerem'i 2014-15'te sezonunda bir amatör takımdan bu özelliklerini gördüğüm için Başakşehir'e aldım" dedi.

> Çok süratli

Kerem'in Başakşehir'de bir sezon altyapıda oynadıktan sonra Abdullah Avcı ve ekibi tarafından da beğenildiğini ve A takıma alındığını aktaran Sarıgül "Onu Visca'nın ters kanatta oynayanı gibi düşünmüştük. Gelişimi adına 3. Lig takımlarına kiraladık. Tekrar dönüşü problemli geçti. Karacabey serüveni oldu. Erzincan'da yeniden buluştuk. Ribery'nin biraz fiziki olarak geri modeli şu an için. Çok süratli ivmelenmesi, durduktan sonra adam eksiltmesiyle bence Onyekuru gibi tipik bir kenar oyuncu özellikleri var. Sezon başı kampı yedikten sonra biraz da üstünde durulursa yardım edilirse, öz güven verilirse ileride bir Ribery olur" ifadelerini kullandı.

Gözler Babel'de

Ryan Babel, Galatasaray yönetimini zorluyor. Satış listesinde olmasına rağmen şu ana kadar bir talibi çıkmayan Babel'in 2,5 milyon avroluk ücreti yönetimin elini kolunu bağlıyor. Sarı-kırmızılılar, Babel'in millî takıma çağrılmasıyla taliplerinin çıkacağı umudunu taşıyor.

Arda'dan siftah

Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Arda Turan'ın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Hatayspor, 67. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Öte yandan Luyindama stattaki buluşma saatine geç gelince ilk 11'den çıkarıldı. Diagne de kasığında ağrı hissettiği için kadroda yer almadı.