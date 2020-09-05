Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize karşılaşmaya, Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dımıtrıos, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda on biri ile başlarken, bordo-mavililer Erce, Pereira, Edgar Ie, Campi, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban kadrosuyla çıktı. 13. dakikada Milan Skoda'nın penaltı golüyle öne geçen ev sahibi karşısında Abdülkadir Ömür sahne aldı. Genç yıldız 17 ve 21. dakikalarda attığı iki golle tabelayı takımı lehine değiştirdi. Skoda 34'te skoru eşitlese de, 42'de Nwakaeme, üç dakika sonra da Pereira skoru 4-2'ye taşıdı. Rize'ye 49'daki Abdullah Durak'ın sayısı yetmedi. Son bölümlerde sakatlanan Abdülkadir Ömür, "Arka adalemde bir ağrı hissettim. Durumum MR sonrası netleşecek" açıklaması yaptı.

LEIPZIG VAZGEÇTİ

Sörloth resti

Trabzonspor, Alexander Sörloth'u ısrarla isteyen Leipzig'e resti çekti. Alman ekibi Norveçli yıldız için kapıyı 12 milyon avrodan açmış, uzun pazarlıkların ardından 15 milyon avroya kadar çıkmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, son olarak “20 milyon avrodan aşağıya olmaz” haberi gönderdiği Leipzig'in bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.