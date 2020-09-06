Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında bu akşam deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadında oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Grubun ilk maçında Macaristan’a 1-0 yenilen ay yıldızlılarda teknik direktör Şenol Güneş, bu defa sahaya tecrübeli isimleri sürecek. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında Rusya’yı misafir edecek.

A Millî Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'nde bugün oynayacağımız Sırbistan maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Tek golle yenildiğimiz Macaristan karşılaşması kadrosunu, "Ligler başlamadan millî maçlar başladı. Oyuncular üç günde bir maç oynamak zorunda. Onların da yıpranma payları var. Oyuncuları da koruyarak bu maçlarda değişiklik yapmak durumundayız" sözleriyle izah eden Güneş, "O kadro bu maçlara önem vermediğimizi değil, oyunculara önem verdiğimizi gösterir. A Millî Takım'a çağrılan her oyuncu, direkt oyuncudur. Kendilerini öyle görmeliler" şeklinde konuştu.

Eksikleri gördük

Güneş, "Yarın (bugün) daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz. Perşembe günkü maça göre oldukça değişik bir kadro yapacağız. Eldeki oyunculardan bazıları sakatlıktan geri geldi. Birçok üst üste maç oynayan, yorgun olanlar var. O yüzden takımda büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyebilirim" vurgusunda bulunurken, "Macaristan maçı oyun ve sonuç olarak kötü izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız ve takımımız bu değil. 10 aydan sonra ilk müsabakayı yaptık. Eksiklerimizi görmüş olduk" dedi. Hoca, rakipte Başakşehirli Aleksic ile Beşiktaş'tan Llajic'in önemli isimler olduğuna dikkat çekti.

Şenol Güneş 64. maçında

∂ Türk futbolunun duayen teknik adamlarından Şenol Güneş, Sırbistan karşılaşmasıyla A Millî Takım’ın başındaki 64. maçına çıkacak. Ay yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde yaptığı 63 maçta 32 galibiyet aldı, 16 defa mağlup oldu, Türkiye bu maçlarda 94 gol atarken kalesinde 55 gol gördü.

Sırplarla ilk defa

∂ A Millî Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını bu akşam oynayacak. Ay yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan’ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.