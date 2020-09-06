Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman, mini turnuva ile sona erdi.

Floyd Ayite ve yeni transfer Mattias Johansson, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.