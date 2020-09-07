Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig’de 63. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda. Ligde sezon, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig’de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü’nün iç saha müsabakalarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 14 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig’de İstanbul’dan 6, Antalya ile Ankara’dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon’dan da birer takım mücadele edecek.

> K.Gümrük’e yeni ev

Ligin yeni takımlarından F. Karagümrük, geçen sezonlarda iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig’in stat kriterlerini karşılamıyor. Bundan dolayı İstanbul temsilcisinin iç saha karşılaşmalarına UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yenilenen Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi olan Olimpiyat Stadı’nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor. Galatasaray’ın evi Türk Telekom, 52 bin 223 kişilik kontenjanıyla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda. En düşük kapasiteli stat ise geçici olarak Hatay’a ev sahipliği yapacak olan 5 bin 583 kapasiteli Antakya Stadı…



Çoğu yeni yapıldı

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen modern statlarda oynanacak. Bu yılın başında hizmete giren Ankara’daki Eryaman Stadı ile İstanbul’daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon’daki Medical Park Stadı, Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep’teki Kalyon Stadı, Konya BB Stadı, Antalya Stadı, İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya’daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize’deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.



Statların kapasitesi



Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı



Alanyaspor Bahçeşehir 10.128 2011

Antalyaspor Antalya 32.537 2015

Beşiktaş Vodafone Park 41.188 2016

BB Erzurumspor Kazım Karabekir 21.374 2010

Ç. Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009

Denizlispor Atatürk 18.745 2019

F. Karagümrük Olimpiyat 76.761 2002

Fenerbahçe Ülker 47.834 2006

Galatasaray Türk Telekom 52.223 2011

Gazişehir FK Kalyon 33.502 2017

Gençlerbirliği Eryaman 20.560 2019

Göztepe Gürsel Aksel 19.713 2020

Hatayspor Antakya 5.583 1950

M. Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014

Kayserispor Kadir Has 32.864 2009

Kasımpaşa R. Tayyip Erdoğan 13.856 2010

Konyaspor Konya BB 42.000 2014

Ankaragücü Eryaman 20.560 2019

Sivasspor Yeni 4 Eylül 27.532 2016

Trabzonspor Medical Park 40.782 2016

Y. Malatyaspor Yeni Malatya 25.745 2017