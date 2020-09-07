Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig’de 63. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda. Ligde sezon, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig’de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü’nün iç saha müsabakalarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 14 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig’de İstanbul’dan 6, Antalya ile Ankara’dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon’dan da birer takım mücadele edecek.
> K.Gümrük’e yeni ev
Ligin yeni takımlarından F. Karagümrük, geçen sezonlarda iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig’in stat kriterlerini karşılamıyor. Bundan dolayı İstanbul temsilcisinin iç saha karşılaşmalarına UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yenilenen Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi olan Olimpiyat Stadı’nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor. Galatasaray’ın evi Türk Telekom, 52 bin 223 kişilik kontenjanıyla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda. En düşük kapasiteli stat ise geçici olarak Hatay’a ev sahipliği yapacak olan 5 bin 583 kapasiteli Antakya Stadı…
Çoğu yeni yapıldı
Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen modern statlarda oynanacak. Bu yılın başında hizmete giren Ankara’daki Eryaman Stadı ile İstanbul’daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon’daki Medical Park Stadı, Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep’teki Kalyon Stadı, Konya BB Stadı, Antalya Stadı, İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya’daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize’deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.
Statların kapasitesi
Alanyaspor Bahçeşehir 10.128 2011