Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi. 28 yaşındaki Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi.