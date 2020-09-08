Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHK’nin 2020-2021 Yaz Sezonu Semineri, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Federasyon ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla Riva’da gerçekleştirildi. MHK’nın yeni başkanı Serdar Tatlı, burada yaptığı konuşmada futbol dünyasına önemli mesajlar verdi. Adaletten asla şaşmayacaklarını söyleyen Serdar Tatlı “Kamuoyunun bizden çok büyük beklentileri olduğunun farkındayız. Toplum bizden ve hakemlerimizden adil, eşit ve standart bir yönetim bekliyor. Bize inanın, güvenin. En iyisini yapmak için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

VAR merkezi gururumuz

Tatlı, kısa bir süre önce göreve geldiklerini ve yoğun bir gündemle çalışmaya başladıklarını söylerken “Ülkemiz her platformda attığı güçlü ve kararlı adımlarla her geçen gün daha da büyümektedir. Riva’daki VAR merkezi de birçok ülkenin gıpta ile baktığı hatta UEFA’nın eğitim için kullandığı son donanıma sahiptir” dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de hakemlere “Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin” diye seslendi.