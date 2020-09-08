Ümraniyespor'da korona virüs şoku yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibinin resmi kanallarından yapılan açıklama ile takımda 14 kişide pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu. Kulübün açıklamasında, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.