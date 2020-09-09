Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ze Luis, Cisse, Kalinic ve Aboubakar gibi listesindeki isimlerle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İspanya'dan sıra dışı bir teklif geldi. La Liga ekibi Real Betis bir süredir Beşiktaş'la kriz yaşıyordu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş da bu feshi haksız bularak konuyu FIFA'ya taşımış ve Real Betis'ten de 2 milyon avro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlıları ikna etmek için çarpıcı bir teklifte bulundu.

> Hoca karar verecek

Beşiktaş'ın uzun süredir golcü aramasını fırsat bilen Real Betis'in yöneticileri, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Paraguaylı millî futbolcu Antonio Sanabria'yı Beşiktaş'a önerdi. Yapılan teklifin detayları da çok cazip. Yirmi dört yaşındaki golcü oyuncu bir yıllığına kiralanacak. Eğer siyah-beyazlılar Sanabria'nın performansından memnun kalırsa bonservisi için de öncelik hakkına sahip olacak. Maddi zorluk içindeki yönetim bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak görüşme sonrasında Real Betis'e cevabını iletecek.

Yalçın sinyali vermişti

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, önceki gün, "Josef de Souza konusunda net değiliz ama olabilir" şeklinde konuşmuş ve transferin sinyalini vermişti.

JOSEF KARTAL OLUYOR

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın takımında görmek istediği F.Bahçe'nin eski ön liberosu Josef de Souza'yı renklerine katıyor. 1+1 yıllık sözleşme yapılacak Brezilyalı oyuncuyla sezon başına 1,3 milyon avroya anlaşma tamamlandı. Kartal, resmî imzalar için Josef de Souza ile menajerini İstanbul'a davet etti. Oyuncunun menajeri alacağı ücreti az bulup transferi zora soksa da yönetimin yapacağı pazarlıkta problemi ortadan kaldırmakta kararlı olduğu belirtildi. Josef, Fenerbahçe forması giydiği dönemde 136 maça çıkarken 16 gol atıp 6 asist yapmış ve 12 milyon avroluk bedelle Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon bu takımda 21 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

BARÇA'DA YETİŞTİ

Katalan devi Barcelona'nın alt yapısında yetişen Sanabria geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. 2015'te transfer olduğu Roma'da Totti ve Gervinho gibi yıldızların arkasında beklemesi sebebiyle kendisini geliştirememişti. 2017'de dizinden yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Genoa'ya kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, iki sezonda 15 defa fileleri havalandırdı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sangare için 500 bin avro

∂ Sağ bek arayan Beşiktaş'ın Nazim Sangare için yaptığı teklif ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, millî futbolcu için Antalyaspor'a 500 bin avro kiralama bedeli ve gelecek sezon için de 1 milyon avro mecburi satın alma opsiyonlu olarak teklifini iletti. Ayrıca Sangare'ye de 600 bin avro senelik ücret verilmesi düşünülüyor.

DOUGLAS VE MIRIN

İstenmiyorsunuz, gidin!

∂ Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Douglas ve Isimat Mirin kadro dışında bırakıldı. Mirin son olarak Hatayspor'la görüşmüş, kulüplerin anlaşsa da transferden son anda yatmıştı. Douglas ise sakatlığını bahane ederek kulüp arama girişiminde bile bulunmuyor.