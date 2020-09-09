Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüzde 8 sezon formamızı giyen takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz” denildi. Konyaspor, tecrübeli oyuncu için bir de veda videosu paylaştı.
8 sezondur Konyaspor forması giyen Ali Turan, geçen sezon 17 maça çıktı.
Ali Turan Konyaspor’a veda etti
09.09.2020 - 11:30 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüzde 8 sezon formamızı giyen takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz” denildi. Konyaspor, tecrübeli oyuncu için bir de veda videosu paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ali Turan,Konyaspor,
730583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/730583.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor - Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
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0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
ANKARASPOR
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
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0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor - Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor - Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
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Balikesirspor - Giresunspor
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Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.