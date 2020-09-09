Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.