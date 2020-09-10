Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'ın Stoke City'den yeni transferi Oghenekaro Etebo, Başkan Mustafa Cengiz'in de katıldığı törenle sarı-kırmızılı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Nijeryalı oyuncu için kulübü Stoke City'ye 675 bin, kendisine de 1 milyon 200 bin avro ödenecek. Ayrıca G.Saray'ın 7,5 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında opsiyon hakkı da bulunuyor. İmzası sonrası konuşan Etebo, “Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda bunun için geldiğim şampiyonlukta görüşmek üzere" sözlerini kullandı.

> Cengiz: Bir savaşçı

Başkan Mustafa Cengiz de iyi bir futbolcu aldıklarını ve mutlu olduklarını belirterek, "Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız bunun için biraz sabırsızlanıyor ama kulübü düşünüyoruz" derken, "Etebo çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın" sözlerini kullandı.

MÜZEYİ GEZDİ

Son Aslan Etebo dün G.Saray müzesini de gezdi. Burada bulunan kupalara hayranlığını dile getiren futbolcu yeni kupalar için bütün gücüyle çalışacağını ve takıma katkı vermek istediğini dile getirdi.

İKİ MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Âdem Malatya'da

∂ Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Âdem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'a imza attı. Anlaşma gereği Âdem, sarı-kırmızılılara sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon TL ödeyecek. Âdem, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 34 maçta 11 gol atıp, bir de asist yaparak taraftarın gönlünde yer edinmişti.