Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’in şampiyonluğuyla 26 Temmuz 2020’de tamamlanan 2019-2020 sezonunun ardından Süper Lig’de, 63. sezonun perdesi Rize’de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak. Türkiye’nin 14 şehrinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta, hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Süper Lig, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması ve Hatayspor, BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük’ün yükselmesiyle yeni sezonda 21 takımla oynanacak.

> 14 şehirden 21 takım

Süper Lig’in 63. sezonunda 14 şehirden 21 takım mücadele edecek. İstanbul’dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Kasımpaşa ve Başakşehir) yer alacak. Süper Lig’de 2020-2021 sezonu yarın başlayıp 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021’de sona erecek. Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021’de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs’ta tamamlanacak. Sezonun ilk yarısı salgın sebebiyle seyircisiz oynanacak.

BOŞ GÜN YOK

Dokuz lig haftası hafta içinde

∂ Süper Lig’de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. TFF’nin planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Hafta içinde ligin olmadığı dönemlerde ise kupa maçları ve Avrupa maçları olacak.

SÜPER LİG

İlk defa 21 takımla

∂ Küme düşmenin kaldırılmasıyla Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, yeni sezonda da ligde yer alacak. Süper Lig’de geride kalan 62 sezonun 31’i 18 takımla, 20’si 16 ekiple, 4’ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı.

ERYAMAN ORTAK

Yirmi statta oynanacak

∂ Ligde yer alan 21 takım maçlarını 20 statta oynayacak. Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü’nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Karagümrük’e ev sahipliği yapacak olan Olimpiyat Stadı, 76 bin 761 kişiyle en çok kapasiteli stat olacak.

UYGULAMAYA DEVAM

Beş oyuncu değişikliği

∂ Süper Lig’in yeni sezonunda takımlar, maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Geçen sezona verilen aranın ardından uygulamaya geçirilen beş oyuncu değiştirme hakkı, yeni sezonda da devam edecek. Takımlar değişiklikleri en çok üç defada yapacak.

ÖZDEMİR AÇIKLADI

Yayın işi çözülüyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hem biz, hem de yayıncı kuruluş uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Birkaç gün içinde yeni sezonla ilgili anlaşmamızı bitirip devam edeceğiz" derken, "Limit olayını kulüpler biliyordu. Artık cezaları biz keseceğiz. Kulüplerimiz Avrupa'dan ceza almayacak. Alt liglere de harcama limiti getireceğiz" sözlerini kullandı.