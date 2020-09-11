Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’in açılış maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor’a misafir olacak Fenerbahçe’de parola “İyi başla, iyi bitir!” Yenilerin lisans işlemlerinin son günde yetişmesi teknik direktör Erol Bulut’u rahatlatan haber oldu. Hafta boyunca lisansların çıkmama ihtimalini de göz önünde bulunduran ve iki farklı senaryo üzerine plan yapan genç teknik adamın yaşanan bu gelişmeden oldukça memnun olduğu ifade edildi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun önemli maddi ve manevi fedakârlıklar yaptığının altını çizen Bulut “Taraftarlarımızın bu kulübü ne kadar sevdiğini ve en kötü günlerde bile nasıl desteklediklerini unutmayın. Bu formaya layık mücadeleyi ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.

> Mert-Novak yok

Lisans işi çözülünce Erol Hoca, Rize’de sahaya çıkaracağı on biri de kafasında şekillendirdi. Eldivenleri Altay’a verecek olan Bulut’un geri dörtlüdeki tercihi ise Gökhan, Serdar, Sadık ve hazırlık maçlarındaki performansıyla göz dolduran Caner Erkin olacak. Sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak olan Fenerbahçe’de orta sahada Gustavo’nun yanında Jailson oynayacak. Tam iyileşmeyen Mert Hakan Yandaş ile sakat Novak İstanbul'da kalırken, maç eksiği olan Sosa’yı riske atmayacak olan Erol Hoca; Ferdi Kadıoğlu, Thiam ve Ozan ile hücum gücünü yükseltecek. Geçen sezon kiralık olarak gönderilen ve sezon başında geri dönen Michael Frey ise en uçta gol umudu olarak görev yapacak.

Zajc artık Genoa’lı

Fenerbahçe’de beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Sloven futbolcu Miha Zajc, Serie A takımlarından Genoa ile anlaşmaya vardı. Zajc’ı kiralık olarak kadrosuna katan Genoa, oyuncuyu 30 maçta oynatırsa 3,5 milyon avroya satın almak mecburiyetinde kalacak.

BİR STOPER DAHA

Tisserand'da mutlu son

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.

Son gün lisans hamlesi

Bu sezon flaş transferlere imza atan Fenerbahçe, limit problemi yüzünden tam 15 oyuncusuna lisans çıkaramamıştı. Yapılan transferleri sahaya sürebilmek için son ana kadar Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, takımın Rize’ye gidişinden saatler önce yapılan anlaşmayı ve lisans için gerekli işlemleri TFF’ye gönderdi. Teknik direktör Erol Bulut, daha TFF’den lisans için haber almadan sakat olmayan oyuncuların dışındakileri Rize kafilesine ekledi. Bir süredir Bankalar Birliği ile masada olan Fenerbahçe’ Bankalar Birliği ile iki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Böylece sarı-lacivertlilerin harcama limiti de 400 milyon TL’ye yükselmiş oldu. Limit problemine rağmen en çok transfer yapan takımlardan birisi olan Fenerbahçe, rakipleri tarafından “Biz yapamazken, onlar nasıl transfer yapıyor” şeklinde eleştirilere maruz kalmıştı.

Cavani yoklaması

F.Bahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı, konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Fikir alışverişi yaptık. Transfer pazarlığı yok'' açıklamasında bulundu.