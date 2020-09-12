Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Rizespor’u 2-1 yendi. Maça geçtiğimiz sezonu bitirdiği kadroya oranla ilk 11’de beş farklı oyuncuyla başlayan sarı-lacivertli takım Skoda’nın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta galibiyete de yeni transferler Gökhan ve Sosa’nın (penaltıdan) golleriyle ulaştı.

Yeni Fenerbahçe

∂ Sezona yeni kadro ve teknik adamla giren Fenerbahçe’nin topa sahip olma çabasından çok atak sonlandırmaya yoğunlaşması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Maçı yüzde 51’lik topa sahip olma oranıyla tamamlayan Fenerbahçe rakibine şut sayısında ise 17-8’lik üstünlük kurdu ve yeni oyun tarzının sinyallerini

Hücum hattı değişti

∂ Sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkan Fenerbahçe’de hücum hattında görev yapan üçlünün tamamının 65’inci dakika itibarıyla oyundan alınması dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı. Bulut’un bu taze kan hamlesi hücum hattının hareketlenmesini de beraberinde getirirken, Fenerbahçe ilk haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.

Penaltıya isyan!

Bu lig biter mi?

∂ Çaykur Rİzespor Başkanı Hasan Kartal, ikinci penaltı pozisyonuna tepki göstererek, “Türkiye gördü. Bu hakemlerle lig biter mi? Arda Kardeşler’in bir daha maç yönetmemesi lazım. Bu hakem değil. Sokaktan getirmişler” diyerek tepkisini dile

Böyle penaltı yok

∂ Ev sahibi ekibin Hırvat teknik direktörü Stjepan Tomas da “20 yıldır Türkiye’deyim böyle penaltı görmedim” derken, Çaykur Rizespor’un forveti Boldrin de “Bu hakem ne zaman bizim maçlarımızı yönetse garip şeyler oluyor” sözleriyle isyan etti.

ENNER VALENCIA:

Net penaltıydı!

∂ Valencia ikinci penaltı pozisyonuyla ilgili açıklamasında, “Bana bir müdahale vardı. Hakem de bunu gördü. Net penaltıydı. Bu maçın önemini biliyorduk, daha da iyiye gideceğiz” sözlerini kullandı.

DÖRT YIL SONRA KAPTAN

Gönül golle döndü

∂ Gökhan Gönül 4 yıl 3 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıkarken performansıyla alkış topladı. Tecrübeli futbolcu dört yıl sonra ilk maçında kaptanlık pazubendini takarken 76’da skoru eşitledi.

100. MAÇINA ÇIKTI

Samudio’dan dalya

∂ Paraguaylı golcü oyuncu Braian Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde 24 yaşındaki futbolcuya, mavi-yeşilli kulübün başkanı Hasan Kartal bir plâket verdi.