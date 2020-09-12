Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor deplasmanında kazanılan üç puanın ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin önemine vurgu yaptı. Sezona üç puanla başlamanın çok değerli olduğunu belirten Bulut, “Rize’de her zaman büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. Penaltıyı kaçırınca oyun değişti ama yine de kazanmayı başardık” diye

Talebelerine tebrik

∂ Oyuncularının performansından mutlu olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Futbolcularımı tebrik ederim. Rakibe üç pozisyon verdik. Altay ile karşı karşıya kalınan pozisyon var, bir de kornerden tehlike yaşadık. Birini de değerlendirdiler. Bizim daha çok pozisyonumuz vardı. Yaptığımız transferlerin hepsini değerlendiremedik. Lig bu sene çok zor geçecek” dedi.

Penaltı yanlış değil

∂ Penaltı pozisyonunu değerlendiren Bulut “Enner kafa topuna çıkıyor, Rizeli oyuncu da dirseğiyle yüzüne temas ediyor. Ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle” dedi. Yeni transferleri değerlendiren Bulut, “Sosa bizimle iki gün antrenman yaptı. Son 15 dakikada aldık. Bizi rahatlattı. Lemos daha hazır değil. Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir F.Bahçe olacak sahada” dedi.