Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'i ve verdiği ikinci penaltı kararını değerlendirdi. Arda Kardeşler'in yönetimini beğendiğini belirten Dilmen, "Ben Arda Kardeşler'i beğendim. İkinci penaltı pozisyonuna gelirsek... Arda Kardeşler, tam açıdan gördü bence. Dünyanın en gereksiz penaltılarından birini yaptı Moroziuk. Bir futbolcu böyle hamle yapmaz. Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm. El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyorlar. Valencia'nın ağız-burun civarına geldi eli. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı. Hakem gördü, verdi. İkisinde VAR'a gitsen penaltı. Premier Lig'de bu penaltıları vermezler" diye konuştu.
Rıdvan Dilmen: Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm
12.09.2020 - 08:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında hakem Arda Kardeşler'in sarı lacivertlilere verdiği ikinci penaltı kararını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm. El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyorlar. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı" ifadesini kullandı.
Etiketler : Rıdvan Dilmen,Fenerbahçe,Çaykur Rizespor,penaltı,futbol,
731264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731264.aspx
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S.
Takım
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G.
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A.
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A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
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1
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3
02
ALANYASPOR
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0
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
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0
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
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0
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
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0
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
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0
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0
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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0
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08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
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0
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0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
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0
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10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
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11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
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0
0
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0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
17
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
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0
18
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
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0
0
19
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
0
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0
0
21
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Göztepe - Denizlispor
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Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
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Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
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Atakaş Hatayspor - Başakşehir
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Takım
O.
G.
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M.
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A.
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ALTINORDU
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2
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02
ADANA DEMİRSPOR
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0
03
ADANASPOR A.Ş.
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0
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0
0
04
AKHİSARSPOR
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0
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05
ALTAY
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0
0
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0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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0
0
0
0
0
07
ANKARASPOR
0
0
0
0
0
0
08
BALIKESİRSPOR
0
0
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0
09
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
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0
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0
0
0
10
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
11
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
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13
İSTANBULSPOR A.Ş.
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14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
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0
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0
0
0
15
TUZLASPOR A.Ş.
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0
0
0
0
0
16
ÜMRANİYESPOR
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0
0
0
0
0
17
YILPORT SAMSUNSPOR
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0
18
MENEMEN SPOR
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0
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PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
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Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
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ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
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Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü
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Ankaraspor - Eskişehirspor
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Bursaspor - Adana Demirspor
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Adanaspor - Istanbulspor
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Altay - Yilport Samsunspor
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Balikesirspor - Giresunspor
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Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.