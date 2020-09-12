Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampını Anadolu Efes maçıyla tamamladı. Gloria Sports Arena’da oynanan sezonun 3. hazırlık maçına Semaj Christon, Batın Tuna, Sean Kilpatrick, DJ White, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Batın Tuna’nın üçlüğüyle buldu. 9-0’lık seri sonrası 5. dakikada 10-4 öne geçen Anadolu Efes’in bu serisine Jeremy Simmons ile son veren Bursa temsilcisi, Simmons, DJ White, Muhsin Yaşar ve Batın Tuna’nın elinden skor bulsa da Doğuş Balbay’ın son saniye üçlüğüne engel olamayınca ilk çeyreği 23-14 geride kapattı.



Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Semaj Christon’ın sayılarına karşılık Anadolu Efes 12.30’da skoru 34-18 yaptı. Ertan Gazi’nin üçlüğüne karşılın Sean Kilpatrick’ten gelirken, Muhsin Yaşar, Nuni Omot, DJ White’ın sayıları sonrası Batın Tuna ve Bora Satır’ın üçlükleriyle farkı eriten TOFAŞ, DJ White’ın serbest atışları sonrası soyunma odasına 49-40 geride girdi.



Üçüncü periyoda Jeremy Simmons ve Semaj Christon’ın sayılarıyla başlayarak farkı 4’e indiren (49-44) TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin sayılarına engel olamayınca 25. dakikada fark yine çift hanelere çıktı: 58-46. DJ White’ın sayıları sonrası Semaj Christon ve Sean Kilpatrick ile skor üreten Mavi Yeşilliler, Batın Tuna’nın orta mesafeli basketi sonrası Sean Kilpatrick’in faul çizgisinden kaydettiği sayılarla 6 sayılık farkı yakaladı ve son çeyreğe 65-59 geride girdi.



Jeremy Simmons’ın basketleri dördüncü çeyreğin başında durumu 67-63 yaparken, DJ White’in üçlüğü bitime 4.54 kala skoru 78-68 yaptı. Kalan bölümde Berke Büyüktuncel, Batın Tuna ve Nuni Omot’ın sayılarıyla arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ, DJ White’in basketi sonrası parkeden 84-78 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta DJ White 17 sayı-6 ribaund-1 asist ile oynarken; Batın Tuna 12 sayı-8 ribaund-7 asist-2 top çalma istatistikleriyle maçın en iyi verimlilik puanına sahip (25 puan) isim oldu.



Bu maçla birlikte 6 günlük Antalya kampını noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, bir günlük izin sonrası 14 Eylül Pazartesi günü çalışmalarına tesislerinde devam edecek. Mavi-yeşilliler, 16-19 Eylül 2020 tarihleri arasında ise Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir takımlarının katılacağı 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.