Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra yükselen Karagümrük, ligin ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakip fileleri havalandıran Karagümrük, Süper Lig'de 36 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı. Ramazan'ın paslaşarak kullandığı korner atışında topu tekrar alan Ramazan, soldan ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Kaleciyi geçen top önce üst direğe ardından da kale çizgisine çarparken, yeni transferlerden Zukanovic bu noktada topu kafayla filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son golü, 20 Mayıs 1984 tarihinde Rıza Tuyuran atmıştı. 1983-1984 sezonunun 33. haftasında Karagümrük, Rıza Tuyuran'ın attığı bu golle Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı
12.09.2020 - 17:32 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Karagümrük, maçın 4. dakikasında Zukanovic'le öne geçti. Bu gol, kırmızı-siyahlı ekibin 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golü oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karagümrük,Süper Lig,futbol,
731353 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731353.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
02
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
17
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
18
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
19
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
21
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
02
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
03
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
04
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
05
ALTAY
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
ANKARASPOR
0
0
0
0
0
0
08
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
10
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
11
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
15
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
17
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
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-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor - Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.