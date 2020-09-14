Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı
14.09.2020 - 19:00 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Karagümrük,Lucas Biglia,story_,
731857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731857.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
07
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
08
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
09
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
19
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor 0 - 2 Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük 3 - 0 Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray 3 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe 5 - 1 Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü 1 - 2 Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 0 Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor 1 - 3 Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
02
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
03
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
04
ADANASPOR A.Ş.
1
1
0
0
1
3
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
06
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
07
ALTAY
1
0
1
0
0
1
08
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
09
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
10
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 0 Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor 1 - 3 Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor 1 - 0 Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay 0 - 0 Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.