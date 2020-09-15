Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadrosunda köklü bir değişime giden Fenerbahçe, yaptığı transferler kadar Vedat Muriç’i Lazio’ya satmasıyla da konuşulurken, yakın zamanda bir bombanın daha patlaması gündemde. Daha önce Premier Lig’in kapısından dönen Ozan Tufan’ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11’deki yerini Tolga Ciğerci’ye kaptıran millî oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

Top yönetimde

∂ Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan’a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere’ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor. Leicester City ve Crystal Palace’ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.

İngiltere hayali

∂ Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon avro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor. Mehmet Ekici’yle yolları ayıran, Zajc’ı kiralık yollayan, Jailson’u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan’ı bir yere göndermeyi düşünmüyor.

ÇİZME’YE GİTTİ

Tolgay Arslan Udinese’de

∂ Vedat Muriç ve Zajc’tan sonra Tolgay Arslan da İtalya’ya gitti. Fenerbahçe’yle sözleşmesini karşılıklı fesheden 30 yaşındaki orta saha Udinese’yle anlaştı. Resmî açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

DERBİYE HAZIR

Sosa: Hedefim Galatasaray!

∂ Rize maçında sonradan oyuna girip galibiyet golünü atan Sosa henüz eksikleri olduğunu söyledi. Ekstra idmanlarla açık kapatan Arjantinli yıldız, “Hedefim derbiye kadar tam kapasiteye ulaşmak” diyerek G.Saray’a gözdağı verdi.

ÇİN'E GİDİYOR

Jailson piyangosu

∂ F.Bahçe geçen sezon yaptığı hatalarla büyük eleştiriler alan Jailson'dan kurtuluyor. Hem de iyi parayla. Futbolcunun Çin'den bir takımla anlaştığı ve sarı-lacivertli kulübün bu transferden beş milyon avro gibi bir rakam alacağı öğrenildi. Jailson, dünkü idmanda yer almadı.