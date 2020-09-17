Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kurada kardeş ülkenin bir takımının çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Terim "Önemli bir maç oynayacağız ve tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer" diye konuştu.

Şikâyet etmiyoruz

Hem ligde hem de Avrupa'daki yoğun maç trafiğiyle ilgili konuşan Terim "Perşembe burada akşam maç oynayacağız, cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Cumartesi kampa gireceğiz, sonra lig maçı oynayacağız ve nasipse perşembe tekrar maç oynayacağız. Hafta sonu derbi oynayacağız ve turu geçersek tekrar eleme oynayacağız. Bu tempoya alışmak zorundayız" dedi.

Muslera bizde bırakır

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Muslera'nın bir kaleciden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen tecrübeli hoca "Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı, Muslera bizim için önemli bir figür. Muslera'nın ayrıca futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Mukavelesinin son senesi. Vakti gelince kulübümüz gerekeni yapar" ifadelerini kullandı.

G.SARAY, BAKÜ’DE NEFTÇİ’YE MİSAFİR OLACAK

Tek maç üzerinden oynanacak maçta sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde tur peşinde!

G.Saray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda bu akşam deplasmanda Azerbaycan’ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü’deki Olimpiyat Stadında yapılacak müsabaka, 19.00’da başlayacak. UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları pandemi sebebiyle tek maç üzerinden oynanıyor. Turu geçen takım, üçüncü eleme turunda Makedonya’nın Renova ile Hırvatistan’ın Hajduk ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

HARİKA KARŞILAMA

Hoş bulduk gardaş!

Öğlen saatlerinde Bakü’ye varan sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında Azeri taraftarlar coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve oyunculara çiçek veren taraftarlar ayrıca maçın oynanacağı stadı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. SON İKİ ELEMEYİ GEÇEMEDİ

Yine kâbus olmasın Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği son iki eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı. Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011’de Ukrayna’nın Karpaty, 2017-2018 sezonunda da İsveç’in Östersunds takımlarına elendi. ALBAYRAK’TAN MESAJ VAR

Taraftarımız bize güvensin Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bakü seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu. Transferde ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Albayrak “Mutlaka takviyeler olacak. Ama gelenler kadar gidenler de olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin” dedi.