YALIMCAN SARPYEL
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kurada kardeş ülkenin bir takımının çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Terim "Önemli bir maç oynayacağız ve tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer" diye konuştu.
Şikâyet etmiyoruz
Hem ligde hem de Avrupa'daki yoğun maç trafiğiyle ilgili konuşan Terim "Perşembe burada akşam maç oynayacağız, cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Cumartesi kampa gireceğiz, sonra lig maçı oynayacağız ve nasipse perşembe tekrar maç oynayacağız. Hafta sonu derbi oynayacağız ve turu geçersek tekrar eleme oynayacağız. Bu tempoya alışmak zorundayız" dedi.
Muslera bizde bırakır
Talihsiz bir sakatlık yaşayan Muslera'nın bir kaleciden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen tecrübeli hoca "Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı, Muslera bizim için önemli bir figür. Muslera'nın ayrıca futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Mukavelesinin son senesi. Vakti gelince kulübümüz gerekeni yapar" ifadelerini kullandı.
G.SARAY, BAKÜ’DE NEFTÇİ’YE MİSAFİR OLACAK
HARİKA KARŞILAMA
Hoş bulduk gardaş!
Öğlen saatlerinde Bakü’ye varan sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında Azeri taraftarlar coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve oyunculara çiçek veren taraftarlar ayrıca maçın oynanacağı stadı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.
SON İKİ ELEMEYİ GEÇEMEDİ
Yine kâbus olmasın
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği son iki eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı. Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011’de Ukrayna’nın Karpaty, 2017-2018 sezonunda da İsveç’in Östersunds takımlarına elendi.
ALBAYRAK’TAN MESAJ VAR
Taraftarımız bize güvensin
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bakü seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu. Transferde ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Albayrak “Mutlaka takviyeler olacak. Ama gelenler kadar gidenler de olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin” dedi.
Sarı-kırmızılıların transfer listesinin tepesinde yer alan Kamil Jozwiak, Derby County’ye transfer oldu. Lech Poznan ile uzun süre pazarlık yapan Galatasaray, Polonya ekibini kiralamaya ikna edemeyince 22 yaşındaki yıldız adayı 4 milyon 300 bin avroya Ada’ya gitti.