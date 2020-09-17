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Alanyaspor'un UEFA'daki rakibi Rosenborg oldu
Alanyaspor'un UEFA'daki rakibi Rosenborg oldu
17.09.2020 - 17:24 |
Son Güncelleme:
17.09.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Rosenborg oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Alanyaspor,
732560
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/732560.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
13
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
14
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
16
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
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18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor
-
Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği
-
Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor
-
Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş
-
Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor
-
Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor
-
Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa
-
Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
-
Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir
-
Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe
-
Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
02
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
2
3
03
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
04
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
05
ADANASPOR A.Ş.
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
AKHİSARSPOR
1
0
1
0
0
1
09
ALTAY
1
0
1
0
0
1
10
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
14
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor
-
Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor
-
Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş.
-
Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu
-
Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü
-
Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor
-
Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor
-
Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor
-
Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor
-
ümraniyespor
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