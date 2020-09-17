Trazonspor'un Chelsea'den transferi 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Lewis Baker, İstanbul'a geldi. Baker aktarmayla Trabzon'a geçecek.Son görüşmelerde ve sağlık kontrollerinde problem çıkmaması halinde Baker Bordo-mavili kulübe imzayı atacak.
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Trazonspor'un Chelsea'den transferi 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Lewis Baker, İstanbul'a geldi. Baker aktarmayla Trabzon'a geçecek.Son görüşmelerde ve sağlık kontrollerinde problem çıkmaması halinde Baker Bordo-mavili kulübe imzayı atacak.
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