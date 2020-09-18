Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’dan ayrılan Rüştü Hanlı’nın yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki futbolcu Vanspor FK ile el sıkıştı.



Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Vanspor, 23 yaşındaki stoper ve sol bek oyuncusu Rüştü Hanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.